الاتحاد يستعد لمباراة الوصل الإماراتي

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الاستعداد لمباراة الوصل الإماراتي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الأمس أمام الوحدة بتمارين استرجاعية، فيما أكمل باقي اللاعبين التدريب، الذي اشتمل على تمارين لياقية وفنية.

وكانت مباراة ذهاب دور الـ32 بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ونظيره الوصل الإماراتي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للفوز على الوصل الإماراتي على أرضه ووسط جماهيره، لحسم التأهل إلى دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، ولتعويض الإخفاق في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومُني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بثلاث هزائم متتالية في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الشباب، القادسية والتعاون، وتعادل مع الوحدة إيجابيًا في الجولة الرابعة.