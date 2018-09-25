الاتحاد يسعى للخروج من كبوته أمام الوحدة

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الوحدة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحت قيادة المدرب الوطني بندر باصريح، تدريبات لياقية وفنية متنوعة خلال الأيام القليلة، أملًا في الظهور بمستوى مميز في مباراة الوحدة المقبلة، وحصد أول ثلاث نقاط في المسابقة المحلية.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الخروج من كبوته في مباراة الغد أمام الوحدة، حيث إنه تلقى ثلاث هزائم متتالية في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الـ15 بدون نقاط.

وتُعد بداية نادي الاتحاد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم هي الأسوأ في تاريخه بالمسابقة المحلية، حيث بدأ مشواره بالخسارة أمام الشباب بهدف نظيف، ثم هُزم بثلاثية دون رد أمام القادسية.

وقررت إدارة العميد إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وتعيين بندر باصريح بشكل مؤقت بعد مباراة القادسية، ثم خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الجولة الثالثة أمام التعاون، بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط.