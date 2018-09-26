الاتحاد يكتفي بنقطة التعادل أمام الوحدة

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الاتحاد والوحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبدأت مباراة الاتحاد والوحدة بضغط كبير من لاعبي الفريقين لرغبة كل منهما في تسجيل هدف وخطف النقاط الثلاثة، ونجح نجم فرسان مكة إيمري كولاك في هز شباك العميد في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتأخر النمور بهدف دون رد.

وتمكن عبدالعزيز العرياني من تسجيل هدف التعادل في مباراة الاتحاد والوحدة في الدقيقة 53، وسجل النجم التشيلي كارلوس فيلانويفا الهدف الثاني في شباك فرسان مكة في الدقيقة 58 من أحداث الشوط الثاني.

وبعد دقيقة واحدة من تقدم العميد، نجح فرسان مكة في إدراك التعادل عن طريق ريناتو شافيز، واستمرت محاولات لاعبي الاتحاد والوحدة لهز الشباك، إلا أنها باءت بالفشل، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بالعميد أول نقطة له في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مباراة الاتحاد والوحدة اليوم، فيما رفع فرسان مكة رصيده إلى 8 نقاط.