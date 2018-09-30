الاتحاد يودع كأس زايد

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الاتحاد والوصل ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بالتعادل السلبي بين الفريقين، لينتزع الفريق الإماراتي بطاقة التأهل.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي مباراة اليوم أمام الاتحاد بأفضلية نسبيًّا؛ نظرًا لنجاحه في التعادل الإيجابي خارج أرضه في لقاء الذهاب.

وفرض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سيطرتهم على أحداث الشوط الأول، إلا أنهم لم يستطيعوا ترجمتها إلى أهداف، وانحصر اللعب في منتصف الملعب في معظم الفترات.

وظهرت رغبة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل أهداف مع بداية أحداث الشوط الثاني، وسط محاولات من الوصل الإماراتي لهز الشباك، إلا أن الفريقين فشلا في إحراز أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وشهدت مباراة الاتحاد والوصل الإماراتي، مساندة جماهيرية كبيرة للعميد، أملًا في تحقيق الفوز؛ والتأهل إلى دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، ولكنه واصل النتائج المخيبة للآمال وودع البطولة.

ولم يستطع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحقيق أي فوز هذا الموسم، حيث خسر السوبر السعودي أمام الهلال، وهُزم في 3 مباريات وتعادل في لقاء بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب تعادلين أمام الوصل في كأس زايد للأندية الأبطال.