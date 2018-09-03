الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف إدارية بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف دعم التخطيط والجودة: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

. مدير إدارة العلامة التجارية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، الإعلان، التسويق).

. مدير قسم إدارة الويب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، العلاقات العامة)، أو أي مجال ذي الصلة.

. باحث قانوني أول: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص القانون، أو التخصصات الأخرى ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)