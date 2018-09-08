الاتفاق مستمر مع راعيه القديم

المواطن - محمد سمعه

سيوقع نادي الاتفاق، غدًا الأحد، على عقد تجديد رعاية شركة المجدوعي هيونداي للسيارات مع نادي الاتفاق خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق على “تويتر” أن مجلس إدارة النادي سيوقع على عقد تجديد رعاية المجدوعي لقميص الفريق للعام الرابع على التوالي.

ويخوض الاتفاق في الفترة الحالية معسكرًا إعداديًّا للجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيواجه الاتفاق نادي الباطن يوم الخميس المقبل.

وكان فريق الاتفاق تعادل في الجولة الأولى مع نادي الرائد بهدف لكل فريق يوم 30 أغسطس الماضي، حيث سجل لنادي الاتفاق اللاعب محمد مرزوق الكويكبي، بينما سجل صالح الشهري هدف نادي الرائد الوحيد في المباراة.