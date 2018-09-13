الاتفاق يتقدم على الباطن في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى – منذ قليل – الشوط الأول من مباراة الاتفاق والباطن، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف دون رد.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، كريستيان غوانكا في هز شباك الباطن في الدقيقة 43؛ ليمنح فارس الدهناء التقدم في الشوط الأول، ويُقربه من حصد الثلاث نقاط.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، لتسجيل التعادل في الشوط الثاني، فيما يأمل لاعبو الاتفاق في الحفاظ على تقدمهم وتسجيل هدف آخر، لضمان الحصول على نقاط المباراة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل مع الرائد بهدف لكل فريق، فيما انتهت مباراة الباطن والفيصلي بنتيجة 2/ 2.