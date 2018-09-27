الاتفاق يسعى لتفادي فخ أحد والحزم قلق من الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم موسم 2018-2019.

وستُقام المباراة الأولى بين فريقي الاتفاق وأحد في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساء، حيث يسعى نادي الاتفاق لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد أن فاز في الجولة الثانية والجولة الثالثة على ناديي الباطن والفيحاء.

أما نادي أحد فيمر بموقف صعب للغاية بعد أن خسر أول ثلاث مباريات له في بطولة الدوري.

أما المباراة الثانية فستقام بين فريقي الحزم والفيصلي في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، حيث يسعى الفيصلي لتحقيق الفوز الثاني له على التوالي بعد أن فاز في الجولة السابقة على نادي أحد.

أما نادي الحزم فيأمل في تحقيق أول فوزه له بمسابقة الدوري وذلك بعد أن تعادل جولتين وخسر مباراة واحدة كانت أمام الأهلي.