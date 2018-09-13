الاتفاق يقسو على الباطن بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الاتفاق والباطن في الجولة الثانية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بفارس الدهناء بثلاثية مقابل هدفين.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، كريستيان غوانكا في هز شباك الباطن في الدقيقة 43، ليمنح فارس الدهناء التقدم في الشوط الأول من المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وسجل حسن الحبيب هدف الاتفاق الثاني في الدقيقة 68، إلا أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، عزيز بوحدوز، تمكن من تقليص الفارق وهز شباك فارس الدهناء في الدقيقة 74 من الشوط الثاني.

وتمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، فخر الدين يوسف من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81، واستمر ضغط لاعبو الباطن، ونجح حسن شراحيلي في إحراز هدف السماوي الثاني في الدقيقة 93.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده لـ4 نقاط، ليحتل صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤقتًا، لحين انتهاء مباريات الجولة الثانية، فيما تجمد رصيد الباطن عند نقطة واحدة.