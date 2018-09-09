الاتفاق يُجدد عقد رعايته

المواطن - مروة نبيل

وقعت إدارة نادي الاتفاق وشركة المجدوعي للسيارات، مساء اليوم الأحد، عقد تجديد الرعاية بين الطرفين للموسم الرابع على التوالي.

ويقضي العقد بأن تكون شركة المجدوعي للسيارات شريكًا رئيسيًّا للفريق الأول لكرة القدم، ويتصدر شعارها قميص اللاعبين الموسم الرياضي الحالي أيضًا.

ونشر نادي الاتفاق، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تجديد عقد الرعاية مع شركة المجدوعي للسيارات.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، خالد الدبل بتجديد عقد الرعاية، وقال: “نسعد بنادي الاتفاق بأن تتصدر قمصان الفريق وللسنة الرابعة على التوالي علامة تجارية عالمية مثل هيونداي، ونفخر بأن يرتبط اسم هذه العلامة اسم عائلة عريقة مثل عائلة المجدوعي”.

ومن جانبه، قال محمد المجدوعي: “ارتبطنا مع نادي الاتفاق لإيماننا بمجلس الإدارة وبتطلعاته منذ أول سنة، وتجديد الشراكة جاء لقناعتنا بتحقيق الأهداف ورغبتنا بتطوير الشراكة والاستمرار بالعلاقة الإستراتيجية بين الطرفين”.