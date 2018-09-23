الاثنين.. انطلاق الجولة الرابعة بمباراتي الصراع على القمة

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم غد الاثنين، بمباراتين يحملان شعار الصراع على القمة.

وتبدأ الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالمباراة التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بنظيره الهلال، عند الساعة 6:10 مساءً، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، ويأمل الحفاظ على القمة بالفوز على الفتح، الذي يسعى لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، بعد تعادله في أول ثلاث جولات.

وستكون المباراة الثانية في الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره التعاون، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، عند الساعة 8:10 مساءً.

ويسعى النصر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز على التعاون، من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة أنه يملك 9 نقاط، فيما يقع سكر القصيم في المركز السابع بـ5 نقاط.