الاستحواذ شعار بيتزي

المواطن - مروة نبيل

بدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الاستعداد لمباراة بوليفيا الودية، مساء أمس الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

ويعمل بيتزي على رفع اللياقة البدنية للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وتدريبهم على الاستحواذ والضغط، أملًا في الظهور بمستوى مميز خلال المباريات المقبلة، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019 المُقرر إقامتها في الإمارات.

وانطلق معسكر الأخضر في الرياض بالجري حول الملعب، قبل أن يؤدي اللاعبون تمارين الإحماء، ثم التمرين في مجموعات، بعدها قاد بيتزي تمرين الاستحواذ المكون من فريقين على مساحات كبيرة وصغيرة، قبل أن يختتم المران بتدريبات الإطالة.

وظهر لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمستوى جيد في أول مران بمعسكر الرياض، ووضحت عليهم الجاهزية الفنية والبدنية.

وكان لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قد خضعوا لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي للأخضر، فور انضمامهم إلى معسكر الرياض، من أجل الوقوف على الحالة الصحية وجاهزية كافة اللاعبين.

يُذكر أن مجموعة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2019، تضم منتخبات كوريا الشمالية، ولبنان، وقطر، ويأمل الأخضر تحت قيادة بيتزي، الإعداد بشكل جيد لهذه المسابقة، من أجل المنافسة على اللقب.