الاعتراف بحق عضو هيئة المحامين السعودية في ممارسة المهنة لدى بريطانيا

المواطن - واس

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر عبداللطيف الهبوب،عن اعتماد هيئة المستشارين البريطانية Solicitors Regulation Authority (SRA) لتأهيل أعضاء الهيئة السعودية للمحامين ضمن قائمة المحامين المؤهلين والدول المعتمدة للتقديم على برنامج تحويل المحامين المؤهلين Qualified Lawyers Transfer Scheme الذي يؤهل من اجتازه للترخيص بممارسة الاستشارات القانونية في بريطانيا.

وقال :” إن الحاصل على هذا الترخيص يحظى باعتراف دولي بالمهارات القانونية التي تمكنه من التعامل مع الصفقات التجارية، والتعاملات ذات الطابع الدولي المتعلقة بالقانون العام Common Law.

وأضاف أن هذا الاعتراف يأتي ضمن مساعي الهيئة السعودية للمحامين لتنفيذ مبادراتها التنفيذية الرامية لتبوء المملكة العربية السعودية والمحامي السعودي المكانة التي تتوائم مع اقتصاديات المملكة، وتطلعات التنمية التي تشهدها في مختلف المجالات، معرباً عن اعتزازه بالمستوى الذي وصل إليه المحامي السعودي.

ويتزامن الاعتراف مع جهود أكاديمية هيئة المحامين لدعم مبادرة الابتعاث القانوني المنفذة بالتعاون مع وزارة التعليم، حيث نجحت المبادرة في ابتعاث ما يقارب 230 مبتعثاً للعام المالي 2017م، وتجاوز الأقبال على المبادرة ذلك العدد منذ الأسبوع الأول لاطلاق البوابة الإلكترونية للابتعاث للعام 2018م.

وأنهت أكاديمية هيئة المحامين الإجراءات النهائية لإطلاق البرنامج التدريبي المؤهل لبرامج تحويل المحامين المؤهلين QLTS بالتعاون مع أكبر مزود عالمي للتدريب المهني BARBRI المنفذ عبر أكاديمية القانون التابعة لمركز دبي المالي العالمي.