الانتخابات تستقبل طلبات الترشح لمنصب رئيس الاتحاد بدون القائمة

المواطن - مروة نبيل

أكدت لجنة الانتخابات استقبالها طلبات الترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة؛ وإن لم ترفق القائمة، وذلك لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم لدورته الثالثة ٢٠١٨، كما حددت الموعد النهائي لتسليم القوائم.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها استقبلت عدة استفسارات بشأن موعد تقديم القائمة للمترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأكدت أن الفقرة 2 من المادة 26 من النظام الأساسي للاتحاد، نصت على أن “تتم انتخابات مجلس الإدارة بطريقة الانتخاب بالقائمة وفقًا للمادة 33 من هذا النظام”.

وتابع بيان لجنة الانتخابات: “والفقرة 4 من المادة 33 من ذات النظام نصت على أن الانتخاب بطريقة (الانتخاب بالقائمة) يعني انتخاب مجلس إدارة مكون من 11 مرشحًا معًا وهم الرئيس، ونائب الرئيس و9 أعضاء”.

وأضافت لجنة الانتخابات: “حيث لم يتضمن النظام الأساسي ولائحة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم أي نص يُحدد مواعيد لتقديم القائمة لكل من يتقدم بالترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة، وأن النصوص الواردة في هذا الشأن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعملية الانتخاب، وليس بعملية الترشح”.

وأوضحت اللجنة أن جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات، والتي لا تغطيها هذه اللائحة، تخضع للسلطة التقديرية للجنة الانتخابات وفقًا للفقرة 3 من المادة 31 من لائحة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبناء على ذلك، تؤكد لجنة الانتخابات أنها ستقبل جميع طلبات الترشح المقدمة من المترشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة حتى وإن لم يرفق بها قائمة، على أن يكون الموعد النهائي لتسليم القوائم في الثانية عشرة ظهرًا، يوم الأحد الموافق 23/9/ 2018.