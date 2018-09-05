الانضباط تذبح نجم الجيل بالإيقاف وتغريمه 10000 ريال لضرب المنافس
في مباراة ضمك بدوري الدرجة الأولى

الانضباط تذبح نجم الجيل بالإيقاف وتغريمه 10000 ريال لضرب المنافس

2018/09/05
الساعة 5:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف اللاعب كارلوس إدواردو لاعب نادي الجيل لمدة مباراتين مع عقوبة الإيقاف التلقائي بعد مشاركته في مباراة ضمك ضمن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على تويتر أن لجنة الانضباط أوقفت اللاعب كارلوس إدواردو لمباراتين مع عقوبة الإيقاف التلقائي وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10000 ريال حيث ضرب المنافس والكرة خارج الملعب في لقاء ضمك.

وأكدت لجنة الانضباط أن القرار غير قابل للاستئناف طبقًا للمادة الـ139 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وكانت مباراة ضمك والجيل انتهت بخسارة الأخير بهدف دون رد.


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