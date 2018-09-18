الانضباط ترفض شكوى الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض شكوى نادي الهلال موضوعًا بخصوص طلبه إلغاء الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء والذي حصل عليهما الإسباني ألبرتو بوتيا.

وعللت اللجنة سبب رفضها شكوى نادي الهلال، هو أن الطرد للاعب ألبرتو بوتيا في مباراة الرائد كان بسبب خطأ انضباطي واضح من حكم مباراة الفريق أمام الرائد دوريًّا.

ويذكر أن مباراة الهلال والرائد كانت انتهت بفوز الزعيم بثلاثية لهدف في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.