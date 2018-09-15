الانضباط تعاقب باهبري الشباب وتغرمه 20 ألفًا
بعد تصريحاته المسيئة لمنسق المركز الإعلامي بنادي الفيحاء

الانضباط تعاقب باهبري الشباب وتغرمه 20 ألفًا

2018/09/15
الساعة 10:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاعب الشباب هتان باهبري بتغريمه 20 ألف ريال بعد ما بدر منه من تصريحات غير رياضية ضد منسق المركز الإعلامي لنادي الفيحاء.

وكان هتان باهبري تلفظ بعبارات سيئة بحق المنسق للمركز الإعلامي بنادي الفيحاء بعد فوز الشباب على الفيحاء بالأمس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت لجنة الانضباط تغريم باهبري 20 ألف ريال مع إلزامه 30 يومًا من تاريخ إصدار القرار لدفع الغرامة لاتحاد القدم.


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