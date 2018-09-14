الانضباط تقسو على ضمك والخليج بـ5 عقوبات

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن 5 عقوبات تجاه ناديي ضمك والخليج، بسبب مبارياتهما في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وألزمت نادي ضمك بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، لمخالفة فريقه المادة (62) من اللائحة بالتأخر في النزول إلى أرضية الملعب بأكثر من دقيقة عن الوقت المحدد لانطلاق الشوط الثاني من مباراة المجزل.

وغرمت لجنة الانضباط والأخلاق، رئيس مجلس إدارة نادي ضمك، صالح أبو نخاع، 10 آلاف ريال؛ لمخالفته المادة (66) من اللائحة بالنزول إلى أرضية الملعب 20 دقيقة قبل بدء مباراة فريقه مع المجزل.

كما ألزمت مدير المركز الإعلامي بنادي ضمك مشاري الغاوي بدفع 10 آلاف ريال، لمخالفته المادة (66) من اللائحة بالنزول إلى أرضية الملعب قبل 20 دقيقة من انطلاق مباراة فريقه أمام المجزل دون أن يرد اسمه في كشف الأسماء.

وأوقفت لجنة الانضباط، لاعب نادي الخليج لاسينا ديابي، مباراتين رسميتين بجانب مباراة الإيقاف التلقائي مع إلزامه بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال لقيامه بسلوك مشين تجاه لاعب منافس مخالف للمادة (48/1/3)، في المباراة التي أقيمت بين فريقه والوشم.

وقررت اللجنة إلزام نادي الخليج بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، لمخالفة فريقه المادة (56) من اللائحة؛ والمتمثلة في قيام لاعب بكسر أحد أبواب غرفة الملابس، وذلك خلال مباراة الوشم.