الانضباط تلفت نظر مدرب الرائد
بسبب المؤتمر الصحفي

الانضباط تلفت نظر مدرب الرائد

2018/09/23
الساعة 7:43 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

وجهت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لفت نظر إلى المدرب البلجيكي بيسنك هاسي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد.

وجاء لفت نظر لجنة الانضباط والأخلاق، لمدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بيسنك هاسي، بسبب تأخره لمدة 5 دقائق عن موعد المؤتمر الصحفي بعد مباراة الوحدة، مخالفة منه للمادة (63 /1) من اللائحة.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نظيره الوحدة في ختام مواجهات جولة الوطن من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتمكن فرسان مكة من تحقيق فوز عريض برباعية مقابل هدف.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند نقطة واحدة ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع الوحدة رصيده لـ5 نقاط في المركز السادس.


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