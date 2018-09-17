الانضباط تُصدر 5 قرارات رادعة ضد الهلال والاتحاد والأهلي والفيصلي والشباب

المواطن - محمد سمعة

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم 5 قرارات ضد كل من الشباب والأهلي والهلال والفيصلي والاتحاد بعد نهاية الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان القرار الأول صدر ضد تركي المعجل عضو مجلس إدارة الشباب حيث ألزمته لجنة الانضباط بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، نتيجة لدخوله مضمار الملعب بعد مباراة الفيحاء للاحتفال مع اللاعبين مخالفًا المادة 66.

كما عاقبت لجنة الانضباط اللاعب أحمد الكسار لاعب الفيصلي بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لتواجده في غرف ملابس اللاعبين قبل المباراة وخلال الشوط الثاني دون تسجيل اسمه في كشف أسماء اللاعبين مخالفًا المادة 66 وذلك خلال مباراة الفيصلي ضد النصر.

وأوقفت لجنة الانضباط اللاعب أليكسيس روانو لاعب الأهلي مباراة رسمية واحدة بجانب الإيقاف التلقائي وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لاستخدامه القوة المفرطة ضد لاعب أحد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما ألزمت الانضباط نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال بسبب قذف جماهيره عبوتي مياه خلف دكة بدلاء العميد خلال الشوط الثاني من مباراة القادسية.

وعاقبت لجنة الانضباط نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال بسبب تأخر إداريي الزعيم لمدة 10 دقائق عن الموعد المحدد لتسليم القوائم لمراقب المباراة مخالفين المادة 62 خلال مباراة الرائد.