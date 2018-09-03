الاهلى المصرى أمام النيران .. تعرف على منافسه الشرس بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عن منافس الاهلى المصرى في البطولة خلال الفترة المقبلة.

وكانت القرعة التي أقيمت في مدينة القاهرة، كشفت عن أن الاهلى المصرى سيواجه نادي حوريا كوناكري الغيني في لقائي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

وحدث خطأ غريب خلال القرعة، حيث أُعلن في الأول عن أن الاهلى المصرى سيواجه فريق وفاق سطيف الجزائري، ثم تم التعديل وأُعلن عن منافس الاهلى المصرى في دور الثمانية سيكون فريق حوريا كوناكري الغيني.

وكان الاهلى المصرى تأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد احتلال المركز الأول في مجموعته الإفريقية متفوقًا على نادي الترجي التونسي والذي احتل المركز الثاني في المجموعة.

وبعد الكشف عن منافس الاهلى المصرى في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ستُقام مباريات أخرى من العيار الثقيل في دور ربع النهائي حيث سيواجه الترجي التونسي، مواطنه نادي النجم الساحلي.

كما سيواجه فريق أول أغسطس الأنجولي نادي مازيمبي الكونغولي، أما نادي وفاق سطيف الجزائري فسيواجه جاره الوداد البيضاوي المغربي، كما أن الاهلى المصرى سيواجه فريق حوريا الغيني.

ويطمح الاهلى المصرى بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ المارد الأحمر.

وكان الاهلى المصرى تُوج بآخر ألقابه في بطولة دوري أبطال إفريقيا في عام 2013 على حساب نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حيث تعادل الاهلى المصرى في لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا بهدف لكل فريق، ثم فاز الأهلي في مصر بهدفين دون رد.

حقق الاهلى المصرى آخر فوز في مبارياته الإفريقية وكان على حساب نادي كمبالا سيتي الأوغندي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.

تعادل الاهلى المصرى بالأمس مع نادي الإنتاج الحربي بدون أهداف في مباراة أقيمت في الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تولى الفرنسي باتريس كارتيرون تدريب الاهلى المصرى، خلفًا للمدرب المصري حسام البدري والذي رحل عن تدريب المارد الأحمر في شهر يونيو الماضي.