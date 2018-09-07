الباطن يُنهي ديونه

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة الباطن، برئاسة ناصر الهويدي، عدم وجود أي التزامات مالية على النادي مع انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأكد نادي الباطن في بيان رسمي، أنه استفاد من الامتيازات التاريخية والدعم السخي الذي تشهده الرياضة السعودية والأندية من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

وأضاف بيان نادي الباطن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه يعلن إبراء ذمة النادي المالية وعدم وجود أي التزامات أو ديون حتى تاريخ 1/ 7/ 2018.

وبعد بيان مجلس الإدارة، دشن حساب السماوي الرسمي على “تويتر”، هاشتاقًا يحمل اسم الباطن لا ديون لا التزامات مالية، ووجه الشكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتركي آل الشيخ.