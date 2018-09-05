البحري تحصد لقب أفضل ناقل للبضائع الضخمة والخدمات اللوجيستية في الهند

المواطن - الرياض

أعادت البحري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، التأكيد على مكانتها الراسخة في القطاع، وذلك بعد أن حصدت لقب “أفضل ناقل للبضائع الضخمة” للسنة الثالثة على التوالي ضمن جوائز المنظمة البحرية والخدمات اللوجيستية الهندية (مالا) لعام 2018، والذي يُعد برنامج الجوائز الرائد في قطاع النقل البحري في الهند.

ويُعَد هذا الحدث السنوي الذي تنظمه شركة “إكزيم إنديا” تقديراً مرموقاً لجودة الخدمة، واتباع أفضل الممارسات، والابتكار في جميع مجالات القطاع البحري والخدمات اللوجيستية، حيث يتم اختيار الفائزين بعناية من قبل هيئة تحكيم تضم نخبة من المتخصصين في هذا القطاع وقادة الفكر.

وتسلم الجائزة نيابة عن الشركة القبطان جيتن بهوسلي، مدير مكتب البحري للخدمات اللوجيستية في الهند، وذلك في الحفل الذي أقيم في فندق سانت ريجيس مومباي بتاريخ 31 أغسطس 2018. وحضر هذا الحدث نخبة من المسؤولين وصناع القرار وممثلي شركات رائدة في مجال النقل البحري من السوق الهندية وخارجها.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الغيث رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجيستية: “يمثل الفوز بهذا اللقب المرموق لثلاث سنوات متتالية إنجازاً فريداً، ويؤكد على المكانة البارزة التي تتمتع بها شركة البحري، وما تُعرف به من تقديم أرقى الخدمات في مجال نقل البضائع الضخمة لعملائها في السوق الهندية. لقد أصبح ذلك ممكنًا من خلال تركيزنا المستمر على التميز في الخدمات وضمان أعلى معايير الجودة. وفي ظل ارتفاع الطلب على خدمات نقل البضائع الضخمة بوتيرة متسارعة في السوق، فإننا لا نزال ملتزمين بشكل كبير بتطوير قدراتنا التشغيلية وتقديم دعم استثنائي لعملائنا في الهند”.

ونجحت البحري في ترسيخ مكانتها كشركة بارزة في قطاع النقل البحري في الهند، حيث لعبت دوراً محورياً في ربط الجمهورية مع الأسواق العالمية الرئيسية على امتداد الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والولايات المتحدة، وذلك عبر شبكتها من خطوط النقل السريعة والموثوقة، والتي تعتمد على أسطول من أحدث سفن نقل البضائع الضخمة. كما تساعد هذه الخدمة أيضاً على ربط الهند بإفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عبر مراكز الشحن المعترف بها دولياً.

وفي الوقت الراهن، يعمل مكتب البحري في الهند مع كبرى الشركات المُصنِّعة للمعدات الأصلية، لنقل صادرات البضائع من الهند بما في ذلك تاتا، وماروتي، وماهيندرا آند ماهيندرا، وهيتاشي، وجاي سي بي. كما تنشط الشركة في مجال شحن المعدات الثقيلة وذات الأحجام العملاقة، وتقدم خدماتها لمجموعة متنامية من العملاء، وتشمل شركة أيسجيك إنجنيرنج (ISGEC)، كرومبتون جريفز، ولارسن وتوبرو، وغودريج، وسيمنز، وثيرماكس.