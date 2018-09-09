البريك وبوتيا .. يستعدان للعودة

المواطن - مروة نبيل

يستعد الثنائي محمد البريك وألبرتو بوتيا، للعودة في المشاركة بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعدادًا لمنافسات الزعيم المقبلة.

وأدى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد البريك وألبرتو بوتيا، مساء اليوم الأحد، مرانًا لياقيًّا بالجري حول الملعب، بالإضافة إلى تدريبات لياقية باستخدام الكرة.

وكان محمد البريك قد تعرض لالتواء في مفصل القدم، خلال مباراة الهلال والفيحاء، في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتسببت هذه الإصابة في ابتعاده عن ودية الأخضر وبوليفيا.

وتعرض المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا، لإصابة في العضلة الضامة خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره الفيصلي، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليخرج في الشوط الثاني.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الرائد، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري.