البريك يُواصل التأهيل

المواطن - محمد سمعه

لا يزال اللاعب محمد البريك، ظهير أيمن نادي الهلال، يواصل برنامجه العلاجي في موضع إصابته.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال على “تويتر” أن البريك لا يزال يواصل التأهيل حول مفصل القدم موضع الإصابة والتي تعرض لها في الفترة الأخيرة أثناء تواجده في معسكر المنتخب السعودي الحالي.

وكان المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للأخضر قرر استبعاد البريك من تدريبات المنتخب الوطني بعد إصابته، واستدعى بدلًا منه اللاعب سلطان الغنام ظهير أيمن نادي النصر.

يذكر أن الهلال كان خسر وديًّا بالأمس من نادي الفيصلي برباعية لهدف في ظل الاستعدادات للجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.