البر الأهلية بالرياض تعلن توفر وظائف شاغرة في هذه التخصصات

المواطن - الرياض

أعلنت جمعية البر الأهلية بالرياض توفر وظائف شاغرة بمجال المحاسبة، لحملة الزمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولحملة البكالوريوس في المحاسبة، للعمل بمسمى (محاسب مالي، ومراجع داخلي)، واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- محاسب مالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصلاً على الزمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA.

2- مراجع داخلي:

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في المحاسبة.

– خبرة في مجال المراجعة الداخلية لا تقل عن خمس سنوات.

للتواصل:

– تليفون رقم: 0114056666 تحويلة رقم 243، فاكس رقم: 0114050641 .