البصرة .. متظاهرون يحرقون مبنى المحافظة بالكامل وإعلان حظر التجوال

المواطن - متابعة

نقلت قناة العربية عن مراسلها أن العراق أعلن فرض حظر التجوال في محافظة البصرة، وذلك بعد أن حرق متظاهرون مبنى محافظة البصرة بالكامل.

وفي وقت سابق اليوم، قتل محتجان وأصيب 11 آخرون بجروح، في اشتباكات دارت مع قوات الأمن، الثلاثاء، في مدينة البصرة جنوبي العراق.

واقتحم محتجون أحد المباني الحكومية، حيث كانوا يتظاهرون، وأضرموا النار فيه، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت أن محتجين ألقوا “قنابل بنزين” وحجارة على قوات الأمن، الاثنين، التي ردت بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وقنابل مسيلة للدموع.

وتجمع مئات قرب مقر الإدارة المحلية في البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد.

من جانبه، طالب مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، مهدي التميمي، بالتحقيق فورًا في مقتل محتج يوم الاثنين.

وقال: “نطالب القضاء العراقي بفتح تحقيق فوري وعاجل بحادثة مقتل متظاهر في البصرة، الذي تعرض لإطلاق نار وإصابة في الكتف توفي على إثرها، بالإضافة إلى تعرضه لصعقات كهربائية من قبل القوات الأمنية”.