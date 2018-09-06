البصمة والجواز المستقل شروط الجوازات لتسجيل أبناء الوافدين في عسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

أكدت جوازات منطقة عسير على الوافدين المقيمين بمنطقة عسير أهمية تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) للمرافقين أبناء الوافدين لمن بلغ أعمارهم السنة السادسة فأكثر مع ضرورة حصول كل مرافق على جواز مستقل.

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير اللواء سعد بن إبراهيم الخالدي، أنه يتعين على كل وافد لديه مرافقين بلغ أعمارهم السنة السادسة فأكثر مراجعة أقرب إدارة للجوازات لأخذ الخصائص الحيوية لهم حيث أن ذلك أصبح متطلب لقبول الالتحاق بالدراسه للطلبة الجدد وكذلك من متطلبات الانتقال من مرحلة إلى أخرى والتنسيق مستمر مع إدارات التعليم في هذا الجانب.

وشدد اللواء الخالدي على ضرورة إصدار جوازات مستقلة للمرافقين وعدم الاكتفاء بإضافتهم في جوازات والديهم حيث تم ربط تجديد إقاماتهم بالحصول على جواز سفر مستقل.