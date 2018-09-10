البطل عادل المحمادي يروي لحظات إصابته بشظايا على الحد الجنوبي

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_بدر

أصيب العريف عادل حامد سليمان المحمادي من الواسطة بمحافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة ، أحد منسوبي قطاع الحرس الوطني يوم الأربعاء الماضي، بإصابات بالغة جراء شظايا تعرض لها أثناء مواجهات شرسة مع الميليشيات الحوثية على حدود المملكة في قطاع نجران “نهوقة” ، فيما تم نقل المحمادي بالإخلاء الطبي من مستشفى الملك خالد بنجران إلى مستشفى الحرس الوطني بالمدينة .

وذكر العريف عادل المحمادي لـ” المواطن” ” أنه تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن واليد اليمنى في نجران بسبب شظايا وتم عمل إخلاء طبي من مستشفى الملك خالد بنجران إلى مستشفى الحرس الوطني بالمدينة لتلقي العلاج اللازم .

وأضاف “المحمادي” أنه توجد عدة شظايا في الفخذ الأيمن لم يتم إزالتها حتى الآن لوجود خطورة على صحته حيث ذكر له الطبيب أنه سوف يتم لفظها من الجسم .

وقال المحمادي لـ”المواطن“: “لا يهمنا الموت ولا نبالي بالإصابات التي نتعرض لها، لأننا ندافع عن مقدسات ووطن كبير، شعارنا النصر أو الشهادة على العدو الغاشم الذي لن ينال شبرا من أرض الوطن”.