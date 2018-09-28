البطولة العربية .. النجم الساحلي يُقصي الرمثا بثلاثية ويتأهل لثمن النهائي

المواطن - محمد سمعه

تأهل نادي النجم الساحلي التونسي إلى دور ثمن النهائي من كأس زايد لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على نادي الرمثا الأردني في إياب دور الـ32 من البطولة.

تقدم النجم الساحلي خلال الشوط الأول بثلاثة أهداف عبر كل من صدام بن عزيزة والذي أحرز هدفين في الدقيقتين السابعة والثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول.

ثم أضاف اللاعب المصري عمرو مرعي الهدف الثالث لنادي النجم الساحلي في الدقيقة الـ40.

ونجح نادي الرمثا في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول له عبر اللاعب خالد الدردور في الدقيقة الأربعين.

وكانت مباراة الذهاب انتهت في تونس بفوز نادي النجم الساحلي بثلاثية مقابل هدف على حساب نادي الرمثا.

النجم الساحلي يفوز و يتأهل لثمن النهائي لبطولة #كأس_زايد_للأندية_الأبطال

النتيجة النهائية للمباراة 3-1 لصالح النجم الساحلي

شاهد شريط أهداف اللقاء#الرمثا_النجم_الساحلي pic.twitter.com/f29TKAFgCm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 28, 2018