البطولة العربية .. النجم الساحلي يُقصي الرمثا بثلاثية ويتأهل لثمن النهائي

البطولة العربية .. النجم الساحلي يُقصي الرمثا بثلاثية ويتأهل لثمن النهائي

2018/09/28
الساعة 7:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تأهل نادي النجم الساحلي التونسي إلى دور ثمن النهائي من كأس زايد لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على نادي الرمثا الأردني في إياب دور الـ32 من البطولة.

تقدم النجم الساحلي خلال الشوط الأول بثلاثة أهداف عبر كل من صدام بن عزيزة والذي أحرز هدفين في الدقيقتين السابعة والثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول.

ثم أضاف اللاعب المصري عمرو مرعي الهدف الثالث لنادي النجم الساحلي في الدقيقة الـ40.

ونجح نادي الرمثا في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول له عبر اللاعب خالد الدردور في الدقيقة الأربعين.

وكانت مباراة الذهاب انتهت في تونس بفوز نادي النجم الساحلي بثلاثية مقابل هدف على حساب نادي الرمثا.


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