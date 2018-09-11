البلطان رئيسا للشباب

المواطن - محمد سمعه

وافق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على استقالة أحمد العقيل من رئاسة نادي الشباب في الفترة الحالية.

وقال تركي آل الشيخ: بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية العربية السعودية، تم قبول استقالة رئيس نادي الشباب أحمد العقيل مع شكره على ما قدمه في المرحلة الماضية، وقد تم تكليف أخي خالد البلطان برئاسة النادي لمدة عام، مع تمنياتي له بالتوفيق.

ومن المنتظر أن يقوم خالد البلطان بتشكيل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخ قرار تكليفه.