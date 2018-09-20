البلطان: لا أملك عصا سحرية .. انتظرونا في الفترة الشتوية

البلطان: لا أملك عصا سحرية .. انتظرونا في الفترة الشتوية

2018/09/20
الساعة 10:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1870
0
طباعة
المواطن - طارق سعد

كشف رئيس نادي الشباب خالد البلطان عن امتعاضه من أداء فريقه الذي أنهى اللقاء ضد الفتح بالتعادل الإيجابي .

وبيّن البلطان أنه لا يملك عصا سحرية للعمل إيجاباً في الوقت الحالي، واعداً أن الفترة الشتوية ستشهد العديد من التغييرات لصالح فريقه في ظل دعم هيئة الرياضة لكافة الأندية .

وأضاف البلطان في تصريحات تلفزيونية:

” الأداء دفاعاً وهجوماً شابه البطء، لست راضياً عن الفريق ولكني لا أستطيع العمل في ظل إغلاق فترة التسجيل لأن الفريق بحاجة للتدعيم، المستوى الذي أُفضل العمل عليه أعلى بكثير من الفريق الذي يمثل الشباب اليوم ، كل ما أحتاجه فقط الصبر حتى بدء الفترة الشتوية” .


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم