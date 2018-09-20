البلطان: لا أملك عصا سحرية .. انتظرونا في الفترة الشتوية

المواطن - طارق سعد

كشف رئيس نادي الشباب خالد البلطان عن امتعاضه من أداء فريقه الذي أنهى اللقاء ضد الفتح بالتعادل الإيجابي .

وبيّن البلطان أنه لا يملك عصا سحرية للعمل إيجاباً في الوقت الحالي، واعداً أن الفترة الشتوية ستشهد العديد من التغييرات لصالح فريقه في ظل دعم هيئة الرياضة لكافة الأندية .

وأضاف البلطان في تصريحات تلفزيونية:

” الأداء دفاعاً وهجوماً شابه البطء، لست راضياً عن الفريق ولكني لا أستطيع العمل في ظل إغلاق فترة التسجيل لأن الفريق بحاجة للتدعيم، المستوى الذي أُفضل العمل عليه أعلى بكثير من الفريق الذي يمثل الشباب اليوم ، كل ما أحتاجه فقط الصبر حتى بدء الفترة الشتوية” .