البلطان للشبابيين: سأدمر العراقيل أمامكم

المواطن - محمد سمعه

طالب خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالتألق وتحقيق النتائج الإيجابية لليث خلال الفترة المقبلة.

وقال البلطان للاعبي الشباب أثناء اجتماعه معهم إنه يريد منهم استعادة الأمجاد الشبابية خلال الفترة القادمة، مع التركيز على التألق في مباراة الفحاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوجه البلطان بوعد للاعبي الشباب بأنه سيحل كافة المشكلات والعراقيل التي قابلتهم خلال الفترة الماضية.

وسيدرس البلطان جميع الملفات الشبابية خلال الفترة المقبلة مع العمل على ترتيب أمور النادي للأفضل في المرحلة الجديدة.

وكان البلطان تولى رئاسة نادي الشباب مؤخرًا بتكليف من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.