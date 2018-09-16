البلطان يجتمع باللاعبين.. ويُطالبهم بالمزيد

المواطن - مروة نبيل

اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، مساء اليوم الأحد، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وحرص خالد البلطان على تهنئة اللاعبين على الفوز أمام الفيحاء، وتحقيق الثلاث نقاط، كما أشاد بأدائهم خلال اللقاء، مُطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد في التدريبات والمباريات المقبلة.

وأبدى الرئيس الشباب خالد البلطان سعادته بالفوز وتحقيق نقاط المباراة، وظهور اللاعبين بمستوى فني مُشرف، الأمر الذي أسعد جماهير الليوث، وجدد ثقته في جميع اللاعبين بأن يُقدموا مستويات مميزة في المواجهات القادمة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على الاتحاد بهدف دون رد، قبل أن يتغلب على الفيحاء بثلاثية مقابل هدف.