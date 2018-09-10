البيئة تحظر بيع بذور الأعلاف للمزارعين.. إلا بشرط

المواطن - الرياض

ألزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات والمؤسسات الزراعية بعدم بيع بذور الأعلاف للمزارعين إلا بعد الحصول على الرخصة الزراعية الصادرة من الوزارة، والتي يتم بموجبها تحديد نوع وكمية البذور وفق نوع المحصول والمساحة المقررة بالرخصة.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن القرار صدر وفقا لآلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التي تشترط حصول المزارعين على رخصة لزراعة الأعلاف الخضراء، وستقوم وكالة الوزارة للزراعة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق الإجراءات الجديدة والتقيد بها.

وأكد العيادة اكتمال الاستعدادات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، وتطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف ابتداء من 25 صفر 1440هـ، والعمل لضمان توفر البدائل الأخرى للمربين من خلال مصانع الأعلاف المتكاملة المصنعة، وتشجيع استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج.

وأفاد أن الوزارة ستشرع في إصدار الرخص الزراعية للمزارعين وفق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وسيتمكن المزارعون الذين سجلوا في برنامج “سجل” وتنطبق عليهم الشروط من إصدار رخصهم مباشرة بشكل إلكتروني بدون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، وذلك عبر الدخول لموقع الوزارة واستكمال إجراءات إصدار الرخصة.

وشدد العيادة على أنه لن يتم السماح لمن ليس لديه رخصة زراعية بشراء بذور الأعلاف وكما لن يتم السماح له بالاستمرار في زراعة الأعلاف اعتباراً من تاريخ تطبيق القرار في 25 صفر المقبل، حاثا المزارعين على التقيد بالأنظمة والضوابط تجنباً للوقوع في المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات.