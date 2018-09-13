البيئة تطلق مشروع صياد .. وهذه أهم أهدافه

البيئة تطلق مشروع صياد .. وهذه أهم أهدافه

2018/09/13
الساعة 8:50 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة البیئة والمیاه والزراعة عن بدء إطلاقھا مشروع “صیاد” الذي يستھدف تحفیز الشباب السعودي على أن يكونوا على متن كل مركب أو وسیلة صید تدخل البحر، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 20 محرم 1440ھـ، الموافق 30 سبتمبر 2018م، بالتعاون مع عدد من الجھات الحكومیة.

ويأتي مشروع “صیاد” بالتعاون مع عدد من الشركاء وھم: وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة، ومجلس الجمعیات التعاونیة، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكیة الذي سیقوم بإدارة الحملات التوعوية والإرشادية والعمل على مبادرة تھیئة المرافئ والخدمات اللوجستیة.

ومن الشركاء أيضاً، حسبما أعلنت وزارة البيئة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي، المديرية العامة لحرس الحدود، ويتمثل دورھا في تحقیق أھداف المشروع بتطبیق النظام.

كما سیتولى صندوق تنمیة الموارد البشرية استقطاب الباحثین عن العمل في المناطق المستھدفة، ودعم وتأھیل الباحثین عن الفرص الوظیفیة والدعم خلال فترة التوظیف لمدة سنتین.

وسیتكفل صندوق التنمیة الزراعیة بدعم المنشآت (الأفراد) من خلال تقديم القروض التي تساعد الصیاد على الدخول في المجال.


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