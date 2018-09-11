البيت الأبيض يحذر إيران وأذنابها من أي هجوم على أميركيين في العراق

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أكد البيت الأبيض، أنه سيعتبر إيران مسؤولة عن أي هجوم من أي جهة تابعة لها بالوكالة في العراق يؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف أميركيين أو إلحاق خسائر في منشآت أميركية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن السفير الإيراني لدى العراق عزم بلاده نقل قنصليتها في مدينة البصرة جنوبي البلاد إلى مكان آخر، وذلك بعد إحراق متظاهرين للمبنى القديم منذ 4 أيام.

وشهدت البصرة خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات غير مسبوقة تخللها إحراق مقار ومكاتب معظم الأحزاب والحركات السياسية وأبرزها التابعة لإيران بسبب تدخلاتها في العراق، فضلًا عن إحراق مؤسسات حكومية من أبرزها ديوان المحافظة، والقنصلية الإيرانية العامة.

كما تم اقتحام مستشفى لتأهيل جرحى الحشد الشعبي، إضافة إلى تعرض دور بعض المسؤولين لمحاولات اقتحام، وتم حرق دار النائبة السابقة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة في قضاء الزبير.