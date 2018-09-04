البيت الأبيض يحذر الأسد من استخدام الكيماوي مجددًا: سنرد سريعًا

المواطن - متابعة

حذر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون على نحو سريع ومتناسب إذا استخدم بشار الأسد الأسلحة الكيماوية مجددًا ضد شعبه في سوريا.

وقال البيت الأبيض في بيان له: إنه يراقب عن كثب التطورات في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

وصباح اليوم أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه يجب على بشار الأسد ألا يتهور في الهجوم على محافظة إدلب.

وشدد ترامب، في تغريدة له، بحسابه الرسمي بموقع “تويتر”، على أن الإيرانيين والروس سيرتكبون مأساة إنسانية في هذه المدينة بقتل مئات الآلاف من المدنيين.

وتتأهب قوات الأسد لشن هجوم على معاقل المعارضين في محافظة إدلب التي يسكن فيها حوالي 3 ملايين شخص، نصفهم تقريبًا من النازحين.

يذكر أنه كان قد تم نقل آلاف المسلحين إلى إدلب من مناطق أخرى استعادتها السلطات السورية.