التاريخ يُنصف الشباب ضد الرائد

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد نظيره الشباب، مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبد الله، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفريقان 20 مباراة من قبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالليوث، حيث نجح في الفوز بـ8 مواجهات، وخسر 4 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.

وكانت آخر مباراتين جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بنظيره الرائد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الماضي، قد انتهيتا بالتعادل بنتيجة 2/2 في الدور الأول، و0/0 في الدور الثاني.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الرائد المركز الـ13 برصيد نقطة واحدة.