التجارة تشهر بمؤسسة تبيع إطارات منتهية الصلاحية في حائل

المواطن - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن الوزارة ستشهر اليوم بصاحب مؤسسة تبيع الإطارات منتهية الصلاحية في حائل تم ضبطهم قبل عدة أشهر.

وتعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر الماضي حيث ضبطت فرق وزارة التجارة عمالة في حائل تبيع إطارات منتهية الصلاحية، وتم مصادرة وإتلاف 470 إطارا، كما تم إغلاق المنشأة، واستدعاؤهم لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأعاد الحسين نشر مقطع ضبط المخالفات وعلق عليها بقوله : صاحب هذه المؤسسة التي تبيع الكفرات منتهية الصلاحية ومؤسسته والعاملون معه ستشهر بهم ” اليوم ” وزارة التجارة بقضية غش تجاري مع الغرامة المالية والسجن والتشهير على نفقتهم.

"التجارة" تضبط عمالة في حائل تبيع إطارات منتهية الصلاحية وتصادر وتتلف 470 إطار، تم اغلاق المنشأة، واستدعاؤهم لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم pic.twitter.com/GOt0vyEG0t — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) November 6, 2017