التجارة تشهر بمواطن ومقيم لإدانتهما بجريمة التستر التجاري

المواطن - الجوف

شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، بمواطن ومقيم من جنسية آسيوية بمدينة الجوف بعد إدانتهما بجريمة التستر التجاري.

وكان قد صدر بحقهما حكمًا قضائيًا بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في التستر على المقيم وتمكينه من العمل لحسابه الخاص بممارسة نشاط التجارة في الحلاقة عبر استخدام السجل التجاري والترخيص للمنشأة المسجلة باسم زوجة المواطن المتستر والذي يعد وكيلاً شرعياً لها وذلك مقابل مبلغ شهري مقطوع.

وجاء في الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا: فرض غرامة مالية على المخالفين وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري في محل المخالفة، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد للمتستر عليه عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.