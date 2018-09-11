التجارة تقدم نصائح مهمة عند شراء إطار السيارة

المواطن - الرياض

قدمت وزارة التجارة والاستثمار عدة نصائح للمستهلك للانتباه لها عند شرائه إطارات لسیارته.

وأوضحت أن على المستهلك استبدال الإطار عند وجود تشققات أو قطع بجدار الإطار، أو في حال تجاوز العمر الافتراضي للإطار سنتین من تاريخ الصنع، أو إذا وجدت انتفاخات على مداس الإطار أو الجدار.

ونوهت الوزارة إلى أن على المستهلك عند شراء الإطار، معاينة الأرقام المدونة فیه، حیث يدل أول رقمین على الیمین، على رقم سنة الإنتاج، والرقمین الأخیرين يدلان على رقم أسبوع الإنتاج، مع ملاحظة عرض الإطار، ونسبة الارتفاع إلى العرض، ومقاس الإطار، ورمز السرعة، ومؤشر الحرارة.

وبيَّنت التجارة أن رموز السرعة تعني السرعة القصوى التي يتحملها الإطار، فعلى سبیل المثال إذا احتوى الإطار على الرمز “R “فإن السرعة القصوى للإطار هي 170 كم، والرمز “W “يدل على أن السرعة القصوى للإطار هي 270 كم، لافتة إلى أن الرموز “C,B,A “توضح مستوى تحمل الإطار للحرارة العالیة أو المتوسطة أو المنخفضة جداً.