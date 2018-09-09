التجارة توقع بمنشأة تستغل فروعها الـ3 في الغش التجاري

التجارة توقع بمنشأة تستغل فروعها الـ3 في الغش التجاري

2018/09/09
الساعة 10:57 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الدمام

ضبطت الفرق التفتيشية، التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، خلال جولاتها الرقابية منشأة استغلت 3 فروع لها بالخبر والجبيل والدمام بالغش التجاري.

وأوضحت التجارة عبر “تويتر” أن ذلك من خلال إعادة تحضير سلع فاسدة وبيعها من جديد، حيث تم ضبط 354 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية جاهزة للبيع والتوزيع.

ولفتت التجارة إلى أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.


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