التحالف: إعفاء العسكريين المشمولين بالأمر السامي يتعلق بالجزاءات وليس بالقانون الدولي

التحالف: إعفاء العسكريين المشمولين بالأمر السامي يتعلق بالجزاءات وليس بالقانون الدولي

2018/09/19
الساعة 12:24 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اطلعت على ما تم تداوله بخصوص العفو الملكي بشأن العسكريين المشاركين في عمليات إعادة الأمل، وبالرجوع للأمر السامي الكريم يتضح أن الأمر السامي الصادر بالعفو محدد وواضح، حيث إنه يتعلق بالجزاءات الانضباطية والسلوكية ولا ينطبق على أي جريمة واردة في القانون الدولي الإنساني.
وفي هذا الإطار تود قيادة القوات المشتركة للتحالف أن تؤكد على التزامها التام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية والاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.


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