التحالف: استشهاد طيار ومساعده أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب

المواطن - واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقة (0820) من يوم الجمعة 4 / 1 / 1440هـ، الموافق 14 / 9 / 2018م، تعرضت إحدى طائرات التحالف العمودية التابعة للقوات البرية الملكية السعودية لخلل فني، تسبب في سقوطها واستشهاد الطيار ومساعده ـ رحمهما الله ـ وذلك أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب والتهريب في محافظة المهرة في اليمن.
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