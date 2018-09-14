التحالف: استشهاد طيار ومساعده أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب

التحالف: استشهاد طيار ومساعده أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب

2018/09/14
الساعة 4:35 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1780
0
طباعة
المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقة (0820) من يوم الجمعة 4 / 1 / 1440هـ، الموافق 14 / 9 / 2018م، تعرضت إحدى طائرات التحالف العمودية التابعة للقوات البرية الملكية السعودية لخلل فني، تسبب في سقوطها واستشهاد الطيار ومساعده ـ رحمهما الله ـ وذلك أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب والتهريب في محافظة المهرة في اليمن.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :