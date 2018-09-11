التحالف: الحوثيون عرقلوا مشاورات جنيف رغم كل التسهيلات

التحالف: الحوثيون عرقلوا مشاورات جنيف رغم كل التسهيلات

2018/09/11
الساعة 7:38 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن -الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيا الحوثي عرقلت محادثات جنيف رغم كل التسهيلات التي منحت لهم.
وقال العقيد الركن طيار تركي المالكي في مؤتمر صحفي له في الرياض اليوم إن التحالف منح طائرة وفد الحوثيين إذنًا بالإقلاع من مطار صنعاء لكنهم لم يسافروا إلى جنيف.

وكان من المقرر أن تعقد مشاورات جنيف حول اليمن برعاية الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي لكن تلكؤ الحوثيين ومماطلتهم عطلت هذه المفاوضات.
وأضاف المالكي أن الجيش اليمني يواصل التقدم في مختلف الجبهات.


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