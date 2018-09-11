التحالف: وفرنا كل التسهيلات لسفر الحوثيين إلى جنيف

المواطن - الرياض

شدد المتحدث باسم تحالف إعادة الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، على أن التحالف وفر كل التسهيلات لوفد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للسفر إلى جنيف.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي، مساء اليوم الثلاثاء: إن التحالف اتخذ كل الإجراءات لتأمين الملاحة البحرية من تهديدات الحوثيين، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من الصواريخ التي يطلقها الحوثيون يسقط في الداخل اليمني، كما أن الدفاعات الجوية اعترضت جميع الصواريخ بعكس ما يزعم إعلام الحوثيين.

وتابع المالكي أن “ميليشيات الحوثي تواصل تحريك الزوارق المفخخة لاستهداف الملاحة الدولية”، وأنه يجب حصول ضغط دولي على الميليشيات الحوثية للمشاركة بجهود الحل السياسي.

وأعاد متحدث التحالف التأكيد على أن ميليشيات الحوثي وحزب الله يتاجرون بالمخدرات لتمويل الجهد الحربي في اليمن، لافتًا إلى أن الحوثيين يواصلون زراعة الألغام بشكل عشوائي في مناطق سيطرتهم.