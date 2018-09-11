التحالف يسيطر على زورق حوثي مفخخ قبالة الحديدة

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن التحالف سيطر على زورق حوثي كان يستهدف الإضرار بالتجارة العالمية قبالة ميناء الحديدة.

وقال متحدث التحالف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الرياض: تمت السيطرة على زورق مفخخ يوم الجمعة الماضي إذ أطلق من الحديدة إلى الجزر وذلك للإضرار بالتجارة العالمية.

ولفت المالكي إلى أن الميليشيات الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية بالزوارق المفخخة، موضحًا أنها تستخدمها في تجارة المخدرات لتمويل الجهد الحربي.