التحقيق مع طالب زعم تعرضه للفصل التعسفي بكلية عفيف واستغاث بولي العهد

المواطن - شقراء

كشفت مصادر “المواطن” أن الجهات الأمنية استدعت أحد الطلاب الجامعيين والذي ظهر في وقت سابق بمقطع فيديو يتظلم من فصله التعسفي من كلية عفيف التابعة لجامعة شقراء ويناشد فيها ولي العهد بإنصافه وإرجاعه إلى الجامعة.

من جانب آخر أوضحت جامعة شقراء في وقت سابق تفاصيل الموضوع والأسباب التي أدت إلى طَي قيد الطالب، مؤكدة في بيانها أن ما ادَّعاه الطالب جانب الصواب.

وكانت الجهات الأمنية قد استدعت الطالب على خلفية ما قام به من تجاوزات مخالفاً بذلك ما جاء من تحذيرات في أنظمة الدولة وبالتحديد نظام الجرائم المعلوماتية.