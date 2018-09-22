التحلية توقع مذكرة تفاهم لتدريب 888 مهندسًا

المواطن - الرياض

وقّع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، مذكرة تفاهم بمناسبة “اليوم الوطني 88” مع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس سعد الشهراني، بهدف التعاون المشترك وتدريب 888 مهندسًا ضمن برنامج تأهيل المهندسين حديثي التخرج وإعدادهم لسوق العمل، وذلك بمركز التدريب التابع للمؤسسة بالجبيل.

وتأتي المذكرة في إطار الخطط الإستراتيجية والتشغيلية للمؤسسة والهادفة إلى إقامة شراكات وبرامج تعاونية تدريبية وبحثية وتقنية مع الجهات ذات الاختصاص محليًّا وعالميًّا بهدف دعم الجهود المبذولة لتطوير الكوادر والكفاءات الوطنية.

ورفع المحافظ أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله” بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني الوطني، مؤكدًا أنها ذكرى غالية ليوم لا ينسى في تاريخ المملكة وتُشكل دافعًا لتسجيل مزيد من الإنجازات لترسيخ معاني عملية تتناسب مع هذه المناسبة العظيمة.

وأضاف: تستهدف المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إعداد وتأهيل العنصر البشري على المستوى الفردي والجماعي. تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وفي هذا تبذل جهودًا كبيرة عبر العديد من الشراكات مع الهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة للتعريف بجهودها في توطين صناعة التحلية عن طريق امتلاك التقنيات الحديثة وتطوير المعارف والأبحاث لخفض تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة واستخدام الطاقة في إنتاج المياه المحلاة.

من جهته، أكد رئيس مجلس للهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد الشهراني أن الهيئة تحرص على دعم المهندسين حديثي التخرج، للمساهمة في تطويرهم للدخول بشكل فعال وقوي في المجال المهني، من أجل أن يكون المهندس السعودي على دراية كاملة بأحدث ما توصلت إليه العلوم في مجال الهندسة وتطبيقاتها في المجالات كافة وفي مجال صناعة تحلية المياه المالحة على وجه الخصوص.